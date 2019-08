Pas de médailles en ouverture des Mondiaux

Les deuxièmes championnats du monde marathon se déroulent actuellement à Mooloolaba, sur la Sunshine Coast en Australie, et la première journée a rendu son verdict lundi. En V6 master 40 hommes, l’équipage emmené par Fabien Larhantec termine 6e au bout des 24 km de course, à plus de 9 minutes des vainqueurs haïwaiens, en 2 h 03’37 ; en V1 open femmes, Marcy Manate se classe 6e en 1 h 47’56 après 16 km de course, à plus de 9 minutes de la Tahitienne Hinatea Bernadino ; en V1 juniors hommes, Terii Bastien s’adjuge la 7e place en 1 h 38’35, plus de 11 minutes derrière le Tahitien Hitiroa Masingue. Hier, Albert Mainguet était sur l’eau pour le V1 open hommes et le Cagou n’a pu faire mieux que 5e en 1 h 28’48, à 45 secondes du podium et à 2’53 du vainqueur, le Tahitien Kévin Céran-Jérusalemy. Enfin, en V6 master 50 hommes, les Calédoniens bouclent le parcours en 5e position (2 h 08’34) avec 12 minutes de retard sur les Tahitiens.