Pas de miracle, les filles joueront la 7e place

Pour leur dernier match de poule hier midi, les joueuses de Noah Tetuanui ont réalisé la passe de trois défaites avec plus de 40 points d’écart. Face aux Îles Cook, qui terminent à la troisième place derrière les Samoa et Fidji, les coéquipières de Yolande Luepak (en photo) ont rentré moins d’un tir sur quatre au cours des 40 minutes de jeu. Elles s’inclinent sur le score sans appel de 37 à 89, et joueront très probablement lundi matin contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour ne pas finir dernières du tournoi.Photo F.L.