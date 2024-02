Une des légendes du rugby gallois, le "King" Barry John, a tiré sa révérence

"Barry John est mort paisiblement aujourd’hui au University Hospital de Galles, entouré par son aimante épouse et ses quatre enfants", a annoncé la famille de l’ancien international, la nuit dernière. Après des débuts internationaux en 1967, à l’âge de 22 ans, contre l’Australie, Barry John avait remporté deux Tournois des cinq nations en 1969 et 1970. Mais celui qui totalisait 25 capes sous le maillot rouge gallois, dont 23 associé au demi de mêlée Gareth Edwards pour l’une des plus grandes charnières de l’histoire du rugby, était définitivement entré dans la légende en 1971.

Une génération dorée

Cette année-là, Barry John avait contribué, avec Gareth Edwards, l’arrière JPR Williams et Mervyn Davies, quelques-uns des membres d’une génération dorée, à la victoire finale des Gallois dans le Tournoi des cinq nations assortie du Grand Chelem, le premier alors du XV du Poireau depuis 1952.

Quelques mois plus tard, il avait guidé les Lions britanniques et irlandais à une série victorieuse lors de leur tournée en Nouvelle-Zélande.

Au cours de cette tournée où le talentueux ouvreur avait disputé 17 des 26 matches, les Lions avaient remporté deux des quatre test-matches contre les All Blacks, fait une fois match nul et perdu seulement un d’entre eux.

"Le monde n’a jamais vu le meilleur de Barry John"

Après une édition tronquée du Tournoi 1972, il tirait prématurément sa révérence, à seulement 27 ans, en pleine gloire. "Je me sentais de moins en moins proche du peuple. Certains autres s’en amusaient, pas moi", avait-il confié plus tard. "Je n’étais plus suffisamment armé mentalement et physiquement pour continuer d’affronter le rugby de haut niveau", avait-il ajouté.

"Barry allait atteindre son zénith. Il aurait dû rester jouer plus longtemps. Le monde n’a jamais vu le meilleur de Barry John", avait regretté Mervyn Davies, son ancien coéquipier, dans le livre Les Lions de Galles.

Le décès de Barry John survient moins d’un mois après celui de JPR Williams, l’un de ses anciens complices de l’hégémonie du rugby gallois dans les années 1970, le 8 janvier à l’âge de 74 ans.