Tournoi des VI Nations : Peato Mauvaka, titulaire en puissance

Petit à petit Peato fait son nid. Mauvaka, habituelle doublure promue titulaire après la blessure à une cuisse de son coéquipier toulousain Julien Marchand dès le match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande, avait été l’un des meilleurs Bleus de la Coupe du monde à l’automne. C’est aussi l’un des premiers à avoir retrouvé les terrains en Top 14, plutôt que de rester à se morfondre chez lui, deux semaines seulement après l’élimination en quarts de finale devant l’Afrique du Sud.

"Besoin d’être avec tous les frères"

"Ma chérie m’a dit que si on partait en vacances et que j’étais dans cet état-là, il valait mieux que je demande à reprendre", avait-il alors raconté. "Certains ont besoin d’être seuls, mais moi j’ai besoin d’être avec tous les frères du vestiaire".

La désillusion du Mondial en partie évacuée, Mauvaka a finalement coupé un peu en novembre et enchaîne depuis deux mois les prestations de haut vol, avec une activité débordante et cinq essais marqués lors de ses cinq dernières sorties.

Encore pour être prêts pour le début du Tournoi !#XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/nLATAfWjed — France Rugby (@FranceRugby) January 25, 2024

"Plus je fais de bons matches et que je sens que le staff me fait confiance, plus je me libère sur le terrain", témoigne-t-il. "J’ai besoin de ressentir cette confiance depuis que j’ai commencé le rugby".

Malgré le retour à la compétition de Marchand fin décembre après avoir subi une légère opération à un genou, c’est le Calédonien de 27 ans qui a démarré les récents matches à enjeu en Champions Cup.

"On a fait nos choix en fonction des performances des joueurs", ne cache pas l’entraîneur adjoint des avants toulousains Virgile Lacombe, lui-même ancien talonneur. "On a essayé de raisonner au mieux pour l’équipe".

Servat laisse planer le doute

Le premier entraînement ouvert des Bleus mercredi à Marcoussis, à l’approche du choc inaugural du Tournoi contre l’Irlande le 2 février à Marseille (le samedi 3 en Calédonie), a laissé entrevoir la même tendance.

Mais l’entraîneur des avants tricolores William Servat, un autre ancien talonneur toulousain, s’est montré plus évasif sur la hiérarchie du poste : "Peato a bénéficié de l’absence sur blessure de Julien et a répondu présent".

Les deux joueurs, qui s’entendent bien malgré leur concurrence permanente depuis des années, en club comme en sélection, ont des qualités très différentes et complémentaires.

"Peato a la capacité de pouvoir mettre du rythme dans le jeu, de faire les bons choix ballon en mains et d’être vraiment menaçant sur l’incertitude qu’il crée pour l’adversaire", décrypte Lacombe. "Julien, lui, va être un peu plus dans la combativité, avec cette capacité à imposer physiquement son rugby".

Même si son profil plus joueur et mobile en a longtemps fait un "finisseur" naturel, la forme actuelle de Mauvaka plaide clairement en sa faveur.

Nouveau "ministre de l’Intérieur"

"On connaît tous ses qualités. Il peut être à des endroits qu’on ne soupçonnerait pas", relève son capitaine Antoine Dupont. "Mais il ne faut pas qu’il oublie parfois qu’il a le numéro 2 derrière le dos".

"Il dit ça parce que je marque plus d’essais que lui !", répond avec humour le talonneur, qui essaie de "copier" son demi de mêlée en se présentant de plus en plus souvent au soutien intérieur. Un signe, aussi, de sa bonne forme physique.

"Sur certaines actions, je me dis que je vais faire l’effort de continuer ma course au cas où on me donne le ballon. Et ça marche, je marque comme lui", s’amuse Mauvaka. "Mais ce n’est pas le numéro 9 que je veux avoir, c’est le 10 !"

Matthieu Jalibert et Romain Ntamack sont prévenus.