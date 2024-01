Open d’Australie : quand Cazaux fait le show

Arthur Cazaux n’en finit plus de surprendre. Après avoir ébloui les spectateurs du court Wanaro-N’Godrela au Ouen Toro début janvier à Nouméa, c’est sur la Margaret Court Arena de Melbourne que le Montpelliérain a montré au monde entier l’étendue de son talent. Avec panache et une autorité bluffante, le Français, bénéficiaire d’une invitation, s’est débarrassé de Rune en quatre sets 7-6 (7/4), 6-4, 4-6, 6-3 en 3h22 min.

L’exploit a fait entonner la Marseillaise à la colonie française des Antipodes qui migre de court en court au soutien des Bleus depuis le début de la quinzaine australienne. "Ils ont foutu un bordel monstrueux, une ambiance de dingue, c’est en partie grâce à eux qu’il y a eu cette atmosphère de tension durant le match, que j’adore", sourit le héros du soir.

Le moment où Arthur Cazaux se révèle au grand public en éliminant le n°8 mondial Holger Rune sur la Margaret Court Arena à l’Open d’Australie. pic.twitter.com/4RVO5w9w4q — Univers Tennis (@UniversTennis) January 18, 2024

Son succès en cinq sets au premier tour, 6-2, 6-7 (3/7), 6-2, 3-6, 6-2 aux dépens du Serbe Laslo Djere (33e), était son premier en Grand Chelem (à sa quatrième tentative). Plus fort encore : avant l’Open d’Australie, le récent vainqueur du challenger de Nouméa n’avait obtenu qu’une seule victoire sur le circuit principal, et elle remontait à mai 2021 à Genève.

"Continuer à avoir ce niveau-là"

"Aujourd’hui, sur un match, au meilleur des cinq manches, je l’ai battu. J’espère continuer à avoir ce niveau-là, pour continuer à progresser et à monter au classement, et me rapprocher de plus en plus de ce genre de joueurs", ambitionne-t-il.

S’ils ont partagé leurs années dans les tournois de jeunes, leurs trajectoires se sont ensuite écartées : Rune a connu une ascension fulgurante, jusqu’au top 5 dès 20 ans, quand Cazaux, finaliste juniors à Melbourne il y a quatre ans, a lui accumulé les blessures. Jusqu’à ce que son horizon se dégage en 2023. "La première année complète que j’ai faite depuis que je suis tout petit", résume-t-il.

Bilan : une trentaine de tournois joués, entre circuit secondaire et qualifications de tournois ATP, et un bond des alentours de la 380e place mondiale jusqu’à la 119e, et même la 108e début 2024. Et bientôt plus haut.

Sur la Margaret Court Arena, son épaule bâtie au handball lui a permis de faire des ravages au service, avec 18 aces et 82 % de réussite derrière sa première balle. Entré dans le match bille en tête, il a immédiatement renvoyé Rune dans les cordes, et le jeune Danois a visiblement souffert du genou gauche, strappé et massé à plusieurs reprises à partir du troisième set.

Prochain adversaire pour Cazaux : le Néerlandais Tallon Griekspoor (31e), tombeur d’un autre espoir français, Arthur Fils, 3-6, 6-1, 7-5, 6-4.

Le Montpelliérain est le quatrième joueur tricolore à se hisser au troisième tour à Melbourne, après Adrian Mannarino, Ugo Humbert et Luca Van Assche.

Une Française en huitième

Dans le tableau féminin, elles sont trois : Diane Parry (72e), Clara Burel (51e) – qui a signé première victoire contre une joueuse du top 10, en l’occurrence la N.5 Jessica Pegula, éjectée 6-4, 6-2 - et Océane Dodin (95e). Et les deux dernières citées s’affronteront avec pour enjeu, pour l’une comme pour l’autre, un premier huitième de finale en Grand Chelem.

Fin de partie en revanche déjà pour Elena Rybakina : au bout d’un set décisif plus long qu’un match de foot (93 minutes !), d’un super tie-break de plus d’une demi-heure, la N.3 mondiale et finaliste sortante a fini par craquer à la dixième occasion de conclure de son adversaire, Anna Blinkova (57e). Victorieuse 6-4, 4-6, 7-6 (22/20), la Russe a elle-même écarté six balles de match.

Mannarino

Burel

Humbert

Dodin

Van Assche

Parry

Cazaux Pour la première fois depuis 10 ans, il y aura 7 Français au 3e tour l’Open d’Australie. pic.twitter.com/JVqyRITnps — Univers Tennis (@UniversTennis) January 18, 2024

Medvedev tout près de la défaite

Iga Swiatek n’est pas passée loin non plus de faire ses valises : la N.1 mondiale s’est vue "déjà à l’aéroport", mais elle a comblé un double break de retard dans le set décisif face à Danielle Collins, 62e mondiale et finaliste à Melbourne il y a deux ans, pour s’imposer 6-4, 3-6, 6-4 en plus de trois heures.

Daniil Medvedev est lui aussi passé tout près -à deux points- de l’élimination face au Finlandais Emil Ruusuvuori (53e mondial). Mais à 3h35 du matin, après plus de 4h20 de combat, le N.3 mondial russe, qui a longtemps alterné le mauvais et le très mauvais, a fini par s’imposer en cinq sets 3-6, 6-7 (1/7), 6-4, 7-6 (7/1), 6-0. Il affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime au tour suivant.

Le N.2 mondial Carlos Alcaraz s’est lui dépensé pendant près de trois heures et demie pour écarter l’Italien Lorenzo Sonego (46e) 6-4, 6-7 (3/7), 6-3, 7-6 (7/3). Voilà l’Espagnol de vingt ans qui égale son meilleur résultat à Melbourne. Mais la dernière fois qu’il était venu "Down Under", début 2022, "Carlitos" n’était ni double lauréat en Grand Chelem (US Open 2022 et Wimbledon 2023), ni devenu le plus jeune N.1 mondial de l’histoire.