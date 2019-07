Thibaut Pinot en maître au Tourmalet

TOUR DE FRANCE. Une démonstration française au Tourmalet. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a gagné dans la nuit de samedi à dimanche la 14e étape du Tour de France, au sommet du grand col pyrénéen, devant Julian Alaphilippe (Deceuninck) qui a conforté son maillot jaune. Un succès de grand prestige pour le Français, qui remonte à la sixième place du classement et se reprend à rêver du podium.

Surtout que le vainqueur sortant de la Grande Boucle, Geraint Thomas, a terminé avec un retard de 36 secondes. « Je ne me suis tout simplement pas très bien senti depuis le début, un peu faible », a reconnu le Gallois. « Aujourd'hui, j'étais peut-être le plus fort mais ça peut changer. Depuis le début du Tour, je pensais à cette étape. C’est l’une de mes plus belles victoires. Gagner dans des monuments pareils, c'est ce que j'aime », a répondu en écho le vainqueur tricolore qui a surmonté sa déception après le coup de la « bordure ».

La décision s'est faite dans les 250 derniers mètres. Thibaut Pinot s'est montré supérieur sur la pente raide menant à l'altitude de 2115 mètres, où il a signé le troisième succès français depuis le départ de Bruxelles.

Bardet, en détresse

Sous les yeux du président de la République Emmanuel Macron, Julian Alaphilippe a également tenu le choc. Il a même grappillé quelques secondes pour porter son avance à plus de deux minutes au classement général. Au point, désormais, de faire figure de candidat crédible à la victoire finale, le 28 juillet, à Paris.

Mais cette étape n’a pas souri à tous les Français. Romain Bardet a été distancé dans les quatre derniers kilomètres du Soulor. Déjà dans un mauvais jour la veille lors du contre-la-montre de Pau, l’Auvergnat a perdu pied et a franchi la ligne plus de vingt minutes après ses compatriotes. L'explication de cette grosse défaillance ? Elle reste à encore à trouver. « C'est une journée qui va sans doute marquer notre histoire, a concédé le fidèle Mikaël Chérel. On a vécu une détresse collective, on a tenu à rester solidaire autour de notre leader, on a construit des victoires ensemble, aujourd'hui on a perdu ensemble ».