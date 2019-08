Gigawatt : de l’utilité d’avoir une « team »

Le principe est simple et ne date pas d’hier : une enseigne décide de donner gracieusement du matériel à un coureur qui, d’une manière ou d’une autre, offre ainsi une visibilité et véhicule une image et des valeurs qui rejailliront sur le fournisseur. Sur le principe, ils le disent tous, d’un fonctionnement « gagnant-gagnant ».

Le monde du trail a ainsi vu se constituer des « teams » dès la consolidation des compétitions internationales, autour des marques comme Salomon ou Asics. En Calédonie, les magasins de sport tournés vers le running ont fonctionné de la même manière il y a quelques années pour accompagner certains coureurs du Caillou, notamment Outsport à l’entrée de Nouméa et La Licorne à Magenta.

Ludovic Lanceleur, Franck Santos et Damien Boutellier avaient ainsi noué un partenariat avec La Licorne avant que l’enseigne déménage à Normandie l’année dernière et se tourne vers la vente en gros à destination des associations, clubs et autres institutions.

Par affinités

Équiper un coureur de la tête aux pieds a évidemment un coût qui suppose que le chiffre d’affaires du magasin se porte bien. Et un tel investissement ne se fait pas que pour « l’amour du sport ». « C’est une publicité, rappelle Mathieu Eude, gérant du Terre de running situé au Quartier-Latin. Monter une team fait partie de l’ADN de la franchise. »

« Ça a été notre volonté dès le début, relève Éric Martin, aux manettes d’Endurance Shop avec son fils Téva, sur l’anse Vata. La team s’est faite par affinités, en discutant avec les uns et les autres. » « On les aide au niveau du matériel et on profite également du réseau qu’ils ont », souligne Téva.

Les deux boutiques spécialistes du trail ont ouvert presque en même temps, en mars 2018 pour Endurance Shop et à peine deux mois après pour Terre de running. Après plus d’un an d’existence, elles ont réussi à bien s’implanter dans le paysage calédonien, étendant la galaxie métropolitaine de leur franchise respective (45 Endurance Shop, 24 Terre de running). Et se constituant chacune une petite armada d’ambassadeurs (voir ci-contre).

« Il n’y a pas vraiment d’obligations de leur part, on est davantage sur une relation amicale », insiste Éric Martin. Le magasin fournit à chacun de « ses » coureurs une liste précise d’équipement : 4 paires de chaussures, 4 paires de chaussettes, 2 tenues complètes, une veste thermocollée, une veste à manches longues et -30 % de remise à l’année. En échange, ces derniers s’affichent avec les logos de leur sponsor et sont amenés à l’occasion à encadrer les sorties hebdomadaires organisées par l’enseigne.

Pas de rivalité

Pas ou peu de différence chez Terre de running où Mathieu Eude met l’accent sur le fait « d’être entre copains » et de « bien s’entendre ». « Le critère principal, c’est de participer régulièrement à des manifestations sportives. Pour monter la team, prendre quelqu’un qui fait des résultats et des podiums, c’est bien, mais ce que je recherche avant tout, c’est quelqu’un de passionné, qui véhiculera ça. La sélection se fait sur l’humain. »

Quid d’une rivalité exacerbée entre les uns et les autres, en compétition sur les sentiers du Caillou ? « Ça pourrait être comme Lyon et Saint-Étienne, abonde Mathieu Eude, footeux dans ses jeunes années. Mais pas du tout, ça reste bon enfant. » « Ça se tire la bourre entre les coureurs, sourit Éric Martin. Ça fait partie du jeu. Ils se connaissent tous de toute façon. » À l’image d’un Ludovic Lanceleur et d’un Franck Santos qui ne battent pas même pavillon mais qui ont remporté ensemble la dernière Transcalédonienne. Demain encore, les Endurance Shop et les Terre de running s’affronteront au départ du barrage de Yaté. Dans le même esprit : que le meilleur gagne.

