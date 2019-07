La Gigawatt fête son quart de siècle

Quelles sont les distances disponibles sur la Gigawatt ?

Une chose est sûre, coureurs survoltés ou non, il y en a pour tous les niveaux avec quatre distances : le 4 km, le 10 km, le 20 km et le 30 km. Si la plus petite distance est une course en solo et non chronométrée, les autres sont courues en binôme comme le veut la tradition.

Quel est le parcours ?

La continuité est de mise. « On avait changé de parcours une fois il y a une quinzaine d’années pour des questions de sécurité alors que la course coupait une route », rappelle Patrick Ventura, responsable chez Challenge Organisation, en charge de la gestion de la course.

Cette année encore, le parcours reste identique avec un coup d’envoi donné sur le barrage de Yaté et une arrivée située aux Bois du Sud pour le 30 km. « Le chemin de la course, c’est le chemin de l’énergie », explique de son côté Nathalie Kurek, responsable de la communication chez Enercal. Les difficultés vont s’intensifier au fur et à mesure du parcours. Si le dénivelé est quasi nul pour le 10 km, il sera plus conséquent sur le 20 km avec environ 440 mètres. Un chiffre qui grimpe même à 800 mètres pour les participants du 30 km.

Comment s’organise le départ ?

Pour répondre à la volonté des participants, les départs seront donnés en différé avec un premier « start » à 7 h 30 pour le 30 km. Suivront ensuite les coureurs du 20 km à 8 heures et ceux du 10 km à 8 h 10. Le départ du 4 km, organisé légèrement plus loin sur le pacours afin d’avoir une arrivée commune avec le 10 km, sera lui donné à 9 h 15.

Attention malgré tout de prévoir une certaine marge en amont afin de faciliter au mieux l’organisation. En effet, des navettes seront mises en place pour faire les trajets entre les parkings, installés à chaque arrivée, et le barrage. La dernière navette est ainsi prévue à 6 h 30.

Combien de participants sont attendus ?

Hier matin, entre 600 et 700 inscriptions avaient déjà été prises en compte. Un chiffre qui devrait encore grimper alors que la moyenne atteint les 1 300 coureurs chaque année. « Tous les ans, les personnes s’inscrivent au dernier moment. Ce n’est pas une surprise », glissent les organisateurs.

Quelles sont les nouveautés ?

Là encore, pas de révolution malgré cette date anniversaire. Quelques festivités supplémentaires sont malgré tout au programme. « On a essayé de mettre un certain nombre d’animations supplémentaires avec, par exemple, un petit-déjeuner et un échauffement collectif ou encore plusieurs stands à l’arrivée aux Bois du Sud », détaille Nathalie Kurek.

De quoi ravir le plus grand nombre.