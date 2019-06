Le Festival des trails en images

TRAIL. Ils sont plus de 600 coureurs, dont 37 étrangers, à avoir pris part à l’une des six épreuves proposées le week-end dernier à l’occasion de la première édition du Festival des trails, qui se déroulait sur les pistes du Grand Sud entre Plum, le parc provincial de la Rivière Bleue et la Netcha. Retour sur cet événement sportif en photos, avant de retrouver les résultats complets des différentes courses dans notre édition de demain.