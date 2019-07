Participation record aux Grandes Fougères

TRAIL. 644 personnes ont participé dimanche, lors d’une journée ensoleillée mais ventée, au raid La Piste dans le Parc des Grandes Fougères à Farino. Cette 12e édition a vu la victoire d'Oswald Cochereau sur le 21 kilomètres, devant Hugo Denis et Gilles Lacrose, en 2:02:32. La première femme, Mélanie Hallie, a passé la ligne cinquante minutes plus tard. Ludovic de Gaillande a été le plus rapide sur le 13 kilomètres (1:07:56) alors que le 5 kilomètres a été remporté par Romain Sordet (24:34).