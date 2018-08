gigawatt. Ils étaient 1379 à s’élancer hier sur la ligne de départ de la course dès 8 heures du matin. Sur 10, 20, ou 30 kilomètres, les coureurs ont pu profiter d’une matinée fortement ensoleillée et découvrir autrement les merveilleux paysages du Sud calédonien à travers le barrage de Yaté, les arbres noyés, les pistes de terre rouge et les forêts de niaoulis.