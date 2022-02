Les meilleurs élèves du triathlon réussissent une rentrée sérieuse

Avec en ligne de mire les Minijeux du Pacifique en juin aux îles Mariannes du Nord, le début de saison promet d'être intense entre des triathlètes montant rapidement en puissance. Le duel, déjà tant vu et toujours attendu, entre Patrick Vernay et Mathieu Szalamacha a ainsi été au rendez-vous dès la première compétition, organisée dimanche sur un format XS (400 m, 10 km, 2,5 km).

Sorti de l'eau juste devant Mathieu Szalamacha, Patrick Vernay a creusé un écart de neuf secondes à vélo avant de garder son avance à pied, finissant premier (en 32'26) et essoufflé. "C'est un format de course que je n'affectionne pas trop. Un super sprint comme ça, à fond tout du long, c'est très dur pour moi à bientôt 50 ans... En plus, le plan d'eau était agité. Et j'ai un peu manqué ma transition entre le vélo et la course à pied, avec un problème de casque", déplore le vainqueur, toutefois satisfait de cette victoire. "Pour un triathlon de rentrée, je suis content, je ne me voyais pas aussi bien. C'est de bon augure pour la suite de la saison."

"Zone rouge"

Mathieu Szalamacha, 2e en 32'36, avait lui aussi le sourire à l'arrivée. "Je suis assez content parce que, sur un format assez court, il y a un peu de ''watts''. Après, c'est très difficile de gérer un effort comme ça de trente minutes où on est, du début à la fin quasiment, en zone rouge, il n'y a pas de temps de relâche, avec un parcours à vélo qui est très pêchu, donc les jambes sont mises à rude épreuve, le cardio aussi... Je retiens surtout le fait de se retrouver avec le sport qu'on aime, dans des conditions très correctes. Ça fait du bien une petite bagarre avec les copains, ça faisait longtemps !"

La 3e place n'est pas revenue à Franck Santos (4e), Jimmy Pebellier (7e) ou encore Charlotte Robin (9e et première féminine), mais à l'ancien cycliste Florian Barket, sur le podium dès son premier triathlon : distancé de plus d'une minute en natation, il a été le plus rapide sur la partie vélo, courant vite également.

Le Triathlon de la rentrée, organisé par la Ligue afin de remplacer le Trophée Shell, a vu 51 concurrents atteindre l'arrivée. Dimanche, au même endroit, il est prévu l'aquathlon de l'Olympique. Prochain triathlon : le samedi 12 mars à Bouraké, sur un format S.