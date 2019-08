Le Trophée Pepsi Max de retour à la Côte-Blanche

VOILE. Les barreurs et les équipiers sont de nouveau attendus à la Côte-Blanche ce week-end. La deuxième étape du Trophée Pepsi Max 2019, une compétition de catamarans Open, est programmée après un premier rendez-vous en mars dernier, remporté par Léo Belouard et Fanny De Sola. « À l'heure actuelle, 28 bateaux sont engagés dans cette régate même s'il pourrait y avoir quelques désistements de dernière minute », explique Gaël Warter, responsable du Catamaran club de Nouméa. Dans le détail, 18 équipages sont attendus dans la catégorie Hobie Cat 16, la catégorie principale, ainsi que 5 en Twincat 15 (pour les adolescents de 12 à 17 ans) et 5 en Twincat 13 (pour les enfants de 8 à 12 ans).

Si la météo ne vient pas perturber le rassemblement, la première régate est prévue à 13h30 avec un parcours dans la baie de Sainte-Marie. Le top départ de deux jours de compétition avant un troisième rendez-vous en octobre prochain.

Photo Boris Colas