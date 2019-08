Les Cagous veulent réaliser la passe de trois à la Aircalin Match Race

C’est un rendez-vous attendu par tous les amateurs de voile. La Aircalin Match Racing Cup, organisée par le Cercle nautique calédonien (CNC), est de retour sur le Caillou pour la 12e année consécutive. Une compétition où les équipages calédoniens vont se frotter aux Australiens et aux Néo-Zélandais, du 15 au 18 août, dans la baie des Citrons.

Combien de bateaux en lice ?

Pas moins de treize équipages, soit une cinquantaine de marins au total, se sont donné rendez-vous à Nouméa afin de s’affronter lors de cet événement international. « En général, il y a trois marins par bateau en catégorie adultes et quatre chez les juniors. La seule règle, c’est que le poids total des participants ne doit pas dépasser les 262 kg », explique Laurence Bouchet, membre du bureau du CNC en charge de l'organisation des événements.

Si huit bateaux calédoniens sont présents, ils devront faire face à un niveau extrêmement relevé face à deux équipages kiwis et trois australiens.

Comment se déroule la course ?

Cet événement reprend les codes de la mythique Coupe de l’America, c’est-à-dire des duels entre deux bateaux identiques sur un parcours défini. Dès lors, seule la qualité de l’équipage et l’expérience des skippeurs font la différence.

Et contrairement aux autres courses de voile, le Match Race se passe comme sur un stade avec deux équipes et, à l’arrivée, un vainqueur et un perdant. « Le combat de boxe est une belle image pour se rendre compte de l’intensité. C’est vraiment un format assez violent avec un dominé et un dominant. Un véritable duel », poursuit Laurence Bouchet.

Pendant les quatre jours de régate, plus de 200 matchs seront courus avec, au départ, la phase qualificative qui va départager les treize équipages engagés. « Chaque skipper fera douze matchs, ce qui va permettre de déterminer un classement et ensuite de désigner les quarts de finale qui commenceront logiquement samedi. Le 1er affrontera le 8e, le 2e affrontera le 7e… », explique l’organisatrice.

Les favoris ?

Avec la présence d’Oaklay Marsh, 77e au classement mondial de Match Race, l’équipage kiwi fait office de tête de série cette année.

Mais à domicile, les Cagous voudront également faire parler d’eux. « Selon moi, les Calédoniens ont vraiment leur chance. Que ce soit l’équipage de Tom Picot ou encore celui de Lucas Chatonnier, qui performe vraiment sur le circuit métropolitain avec Cyril Fortin et Théo Boré », assure Laurence Bouchet, alors que Yann Rigal, le vainqueur de la dernière édition, sera une nouvelle fois présent pour défendre (chèrement) son titre.

