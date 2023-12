"Je suis hyper heureux de pouvoir partager ce titre de champion du monde, chez moi, en Nouvelle-Calédonie"

Comme tout navigateur digne de ce nom, son regard est rivé sur l’horizon. Et ses yeux sont déjà braqués sur un cap lointain : les Jeux olympiques 2028, qui se dérouleront à Los Angeles.

À seulement 22 ans, le Calédonien Corentin Goulon est devenu l’une des figures de proue du pôle France espoir de voile, basé à Marseille, qu’il a intégré voilà trois ans. Un début de carrière très prometteur où il n’a pas tardé à se distinguer en devenant, dès 2021, champion d’Europe en 49er. Mais surtout en décrochant, le week-end dernier à Sydney, le titre de champion du monde jeunes (U23) de match racing.

Une consécration et une opportunité pour ce Nouméen de faire un détour de quelques jours par le Caillou pour célébrer cette victoire et les fêtes de fin d’année en famille.





"Ce n’était jamais arrivé dans l’histoire de la voile française de ramener ce titre. On en est très fiers. Personnellement, je suis hyper heureux de pouvoir partager cela, chez moi, en Nouvelle-Calédonie, avec ma famille, mes proches, les clubs et toutes les personnes qui m’ont soutenu jusque-là", savoure le jeune homme, qui n’était pas rentré depuis 2020.

Quelques jours durant lesquels il compte bien se ressourcer et regoûter aux joies du lagon, avant de repartir à Marseille et se focaliser de nouveau sur ses objectifs de sportif de haut niveau.

Pourtant, rien ne prédestinait Corentin à cette vie sur l'eau faite de rigueur et de discipline. "J’ai découvert la voile assez tard, à l’âge de 15 ans, après m’être blessé en jouant au squash, ce qui m’a obligé à changer de sport. Mes parents ne font pas du tout partie de ce milieu, mais aller en mer m’a toujours passionné, donc j’étais curieux de découvrir."

Et c’est une révélation pour l’adolescent qui fait ses premières armes au "cata club" de la Côte-Blanche, avant d’intégrer le Cercle nautique calédonien (CNC), de Port-Plaisance. Une fois son bac scientifique en poche, Corentin compte bien continuer de cultiver son côté "hyper compétitif" dans cette discipline. Mais pour pouvoir se frotter aux meilleurs voileux du monde, le jeune homme sait qu’il doit prendre le large. Direction Marseille, où il intègre donc le pôle espoir.

Une structure qui lui permet de mener de front ses études d’ingénieur, tout en naviguant près de 200 jours par an. Un planning plus que chargé qui ne lui laisse que très peu de temps libre, mais qu’importe. Le Calédonien ne regrette ni son déracinement, ni son choix de vie.

"Aujourd'hui, je suis hyper heureux"

"Comme tous les jeunes Calédoniens, cela a été dur de partir de mon île natale, de me retrouver d’un coup sans mes parents et loin de tout, mais aujourd’hui je suis hyper heureux, assure Corentin, qui n’est pas du genre à ménager sa peine. Ce qui me plaît, c’est de pouvoir naviguer avec et contre les meilleurs. Mais pour ce faire, on est obligés d’être très rigoureux et de passer énormément de temps sur l’eau, ainsi qu’à la salle sans oublier l’autre partie de ce métier, également très importante : la recherche de financements."

Autant de sacrifices volontiers consentis par le jeune homme s’il veut atteindre son objectif ultime : être sélectionné en 2027 en vue de participer aux JO de Los Angeles, l’année suivante. " C’est trop tôt pour nous les Jeux de Paris. On n’est pas assez bons et on n’a pas assez d’expérience. Notre titre de champion du monde est une victoire qui prouve que le travail paye et qu’on progresse. Mais il faut être humble sur ce point : on n’est pas près d’être les meilleurs."

"Le lagon m'avait vraiment manqué"

En attendant, Corentin peut enfin souffler durant ses quelques jours de vacances sur le Caillou. "Ça fait vraiment du bien de rentrer littéralement chez soi, de retrouver les personnes influentes d’avant et de revenir sur l'un des plus beaux spots du monde pour tout : la voile, les sports nautiques, la plongée, la randonnée, etc., glisse, un brin chauvin, l’athlète, ravi de retrouver son lagon. Il m’avait vraiment manqué. Les conditions sont idéales en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas rêver mieux, mais c’est indispensable de partir si on veut intégrer des structures professionnelles et monter en niveau."

Et même sur la mer Méditerranée, le Caillou n’est jamais loin de Corentin, qui navigue toujours avec ses lycras du CNC et n’a plus quitté la perle autour de son cou, achetée à Nouméa juste avant de partir voguer vers de nouveaux horizons.