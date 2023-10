Trafic démantelé à Boulouparis : un million de francs de cannabis saisis par les gendarmes

La brigade de Boulouparis a été appelée, dimanche 1er octobre, en urgence pour une affaire de violence intrafamiliale et cette intervention a pris une tournure inattendue.

Sur place, une fois la plainte de la victime prise en compte, les gendarmes découvrent une poche sous vide de 80 grammes d’herbe de cannabis. Le mis en cause affirme d’abord garder ce sachet pour l’un de ses amis.

Le chien des gendarmes découvre un kilo de cannabis

Mais c’est sans compter sur le travail d’un des chiens de la gendarmerie, déployé par les militaires pour une deuxième perquisition. L’animal permet alors la découverte, dans les dépendances de l’habitation, de près d’un kilo de cannabis, donc 526 grammes déjà conditionnés et prêts à la vente.

L’homme possède par ailleurs deux chambres de culture dites "indoor", dans lesquelles les gendarmes trouvent encore 62 pieds de cannabis, 14 branches en cours de séchage, ainsi que des armes à feu détenues sans autorisation.

"Il voulait devenir expert"

Le mis en cause est alors contraint d’avouer avoir développé un trafic de stupéfiants depuis un an, n’ayant pas d’autre activité professionnelle.





"Il était très bien organisé et voulait devenir expert dans le choix de ses plants pour avoir une plus value et vendre mieux ses stupéfiants", précise la gendarmerie, qui a mené une autre perquisition au domicile de l’ami du revendeur mis en cause.

Elle a permis la découverte de 15 plantules et 16 plants supplémentaires. Le trafic et le réseau sont ainsi démantelés. Le montant de la saisie est, lui, estimé à plus d'un million de francs.

Le principal mis en cause sera convoqué au tribunal, en juillet prochain, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.