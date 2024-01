Illuminations, aménagements, zone de baignade… "Le pont de la Ouenghi va devenir un bel espace de loisirs"

Pour la première fois, l’ancien pont de la Ouenghi, sur la RT1, à Boulouparis, sera illuminé, à compter de ce samedi 30 décembre. La mairie organise une soirée son et lumière en hommage à Gustave Eiffel qui a façonné cet ouvrage, mis en service en 1891 et remplacé par un nouvelle structure en 2017.

"Ce pont fait partie du patrimoine de la commune mais également de la Nouvelle-Calédonie car c’est la seule œuvre, en Océanie, reconnue par l’association des descendants de Gustave Eiffel, assure le maire Pascal Vittori. D’autres ouvrages ont été édifiés selon des "procédés Eiffel", comme la passerelle Marguerite ou le pont de Ponérihouen, mais ils ne sont pas considérés comme construits par Gustave Eiffel."

Illuminations, feu d’artifice et dévoilement de fresques

À l’occasion du centenaire de la mort de l’ingénieur français, la ville a donc décidé de marquer l’événement en illuminant le pont tous les soirs pendant un mois, à compter de ce samedi, où de nombreuses animations attendent le public dès 19 heures : spectacle son et lumière, feu d’artifice, dévoilement d’une fresque, projection du film Eiffel, stands de restauration, etc.

Bientôt des aménagements et des accès publics à la rivière

Un aperçu des ambitions de la mairie pour redonner vie et valoriser ce site. "Nous comptons aménager des tables, des coins barbecue et réaliser des accès publics à la rivière pour que la baignade soit ouverte à tous car, actuellement, la Ouenghi n’a que des accès privés", annonce Pascal Vittori, qui promet "un bel espace de loisirs où seront également plantées des espèces endémiques afin, pour le public, de découvrir le patrimoine culturel, industriel et naturel."