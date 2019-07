Les descendants de Paul et Angèle Maillet réunis à Boulouparis

Sud. Le samedi 13 juillet s’est tenue la réunion des descendants de Paul et Angèle Maillet, sur le terrain du club des Kiwanis, à La Ouenghi. Ces deux personnes ont donné naissance à une lignée qui compte aujourd’hui presque 110 personnes après quatre générations, le 110e descendant devant naître dans les jours à venir, alors que Paul aurait eu 110 ans cette année. La motivation de cette cousinade était de se retrouver autour des souvenirs et aussi de renouer des liens distendus par le temps ou l’éloignement. Leur ancêtre Hilaire Maillet (père de Paul) condamné à vingt ans de travaux forcés et déporté en Calédonie n’en croirait pas ses yeux.