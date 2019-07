Un 14-Juillet émouvant à Boulouparis

Une belle soirée et une matinée pleine d’émotion. Les festivités du 14-Juillet ont commencé samedi, dès 18 heures, avec la retraite aux flambeaux depuis la mairie jusqu’au stade de foot. Jamais foule n’avait été aussi nombreuse et ce sont des dizaines de lampions, accompagnés de la fanfare Malawi, qui ont traversé le village, faisant sortir les habitants devant tout ce tintamarre. Le défilé s’est arrêté sur le terrain de sport où un feu d’artifice a été tiré avant le lâcher de lanternes lumineuses. Une collation a ensuite été offerte et tout le monde s’est donné rendez-vous le lendemain pour le dépôt de gerbes.

L’heure des larmes

Dimanche, à 11h30, tous s’étaient réunis devant le monument aux morts. Anciens combattants, autorités compétentes et population se sont recueillis avec respect devant les anciens. A cette occasion, Alain Lazare, maire de Boulouparis, en a profité pour dire un au revoir émouvant à Denis Bruel, commissaire délégué en province Sud, qui doit regagner la Métropole.

Les festivités se sont terminées devant un buffet aux couleurs bleu-blanc-rouge, où Alain Lazare a de nouveau pris la parole. Il a tenu à remercier les officiels qui s’étaient déplacés mais aussi à féliciter les golfeurs boulouparisiens qui ont ramené des médailles d’or des Jeux du Pacifique. Le maire a également salué Carine Vergnaud, gendarmette sur le départ après quatre années passées à la gendarmerie de Boulouparis. Une ovation a été faite à l’ensemble de ces acteurs de la commune, tirant des larmes de joie et d’émotion aux personnes présentes au centre socioculturel. Les contacts ont été gardés en promettant de se revoir. Mais pour les Calédoniens, rendez-vous a été donné à la prochaine manifestation communale.