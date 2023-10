Une nouvelle station-service ouvrira ses portes à Tomo

Ce sera la quarantième station-service du groupe Shell et Pacific à ouvrir dans le pays. Elle sera située le long de la RT1, au cœur de Tomo, à Boulouparis. Ce commerce, dont l’ouverture est attendue "début janvier 2024", proposera les services habituels (carburant, boutique, etc.) et abritera un restaurant à l’étage.

"Dynamiser le secteur de Tomo"

"Ce sera un vrai snack qui accueillera la clientèle pour le petit-déjeuner ainsi que pour le déjeuner et peut-être même pour le dîner en fonction de la demande, explique René Féré, directeur de la Société des services pétroliers. Il y a eu une prise de contact entre le promoteur, le gérant et la mairie qui voulait proposer un service pour dynamiser ce secteur. D’autant plus qu’il y a beaucoup de monde qui emprunte la RT1 dans cette commune, notamment le week-end quand il y a des embouteillages. Ce lieu permettra aussi à certains automobilistes de faire une pause."

Ambiance broussarde

Si les horaires de la station-service ne sont pas encore figés, l’établissement sera ouvert "très tôt le matin" et "jusqu’à relativement tard le soir".

Côté décor, le commerce fera la part belle à l’univers du célèbre personnage de bande dessinée Tonton Marcel, avec notamment une éolienne de ranch et de vieilles tôles installées sur le site, histoire de rappeler que Boulouparis est la porte d’entrée de la Brousse.