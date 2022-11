Déva envahi par les monstres

Pour Halloween, le Kiwanis Centre Ouest et la Sem Mwé Ara ont proposé un après-midi récréatif aux enfants : 190 petits monstres, sorcières, diables et autres squelettes et bien d’autres personnages ont pris d’assaut la maison de Déva. Au programme : ateliers de jeux divers, distribution de bonbons et de petits cadeaux à tous les participants. Histoire de les faire patienter jusqu’à la tombée du jour pour qu’ils puissent aller se balader et frissonner dans la forêt de Déva envahie par d’affreuses créatures.