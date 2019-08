Des collégiens de Maré découvrent la région de Bourail

Arrivée lundi en fin d’après-midi, une délégation d’élèves des collèges de Tadine et de La Roche forte, de quatorze élèves et de trois accompagnateurs, a été chaleureusement accueillie par l’ensemble des élèves et personnel du collège Louis-Léopold-Djiet, ainsi que par les coutumiers du district de Ny.

« Pour que les 316 élèves de l’établissement puissent souhaiter la bienvenue à leurs camarades de Maré et assister à la cérémonie officielle d’accueil coutumière, la dernière heure de cours de l’après-midi a été banalisée », explique Jeanny Bège, conseiller principal d’éducation du collège Djiet.

Un programme chargé

Après le geste coutumier et les discours, les élèves de Maré ont interprété une chanson pour leurs hôtes. En retour, les collégiens bouraillais, sous la houlette de Marellia Boawe, accompagnatrice d’éducation et une des responsables de l’atelier « Allons à la découverte de la culture kanak », leur ont également chanté une chanson, écrite spécialement pour leur venue. « Les 14 élèves de la délégation de Maré sont logés dans des familles bouraillaises », indique le responsable de la vie scolaire. Les jeunes Si Nengone ont exprimé le souhait de découvrir le tissu économique, les institutions, l’histoire, les communautés, les exploitations et les infrastructures de la commune.

Au menu de leur séjour, la visite du musée communal, du centre islamique de Nessadiou, du cimetière militaire du Commonwealth mais aussi une visite des ateliers du lycée professionnel Père-Guéneau. A leur programme également une grande exploitation agricole du côté de Téné, une porcherie moderne à Boghen, les infrastructures de la Chambre d’agriculture et l’étalonnerie, à Nessadiou.

Jeudi, le groupe a été accueilli sous la grande case de Déva par les membres du GDPL et de la Sem Mwé Ara, suivi d’une randonnée sur le domaine de Déva. Hier, avant de reprendre le bus pour la capitale, les jeunes de Maré devaient visiter l’abattoir de l’Ocef et l’hôtel Sheraton. « Le programme est très riche. Nos jeunes n’auront pas le temps de s’ennuyer », s’enthousiasmaient en début de séjour Marie-Laure Chaix-Pompéi, Jérémy Boutonnet et Jean Washetine, les trois accompagnateurs du groupe.

Cet échange scolaire, les collèges Djiet et de Tadine le préparent depuis l’année scolaire dernière. « Cette année, c’est nous qui les accueillons. L’an prochain, ce sera à notre tour d’aller à la découverte de la culture kanak et des plantes médicinales des Si Nengone », conclut le CPE du collège de Bourail.