L’Ocef a sélectionné ses plus belles carcasses pour la Foire de Bourail

Depuis plus de trente ans, l’Ocef participe à la Foire-exposition agricole et artisanale de Bourail (FEAAB). L’organisme met notamment en place chaque année le concours de carcasses ouvert à tous les professionnels de la filière bovine du pays. « L’intérêt pour l’Ocef d’organiser ce genre de concours, explique Nicolas Thomas directeur de l’Ocef de Bourail, est de valoriser au mieux la viande calédonienne et le travail des éleveurs. La filière se réunit autour de très belles carcasses et de très beaux animaux. »

Résultats demain

Hier matin, l’heure était à l’organisation du concours de boucherie-bœuf extra pour la 42e Foire de Bourail qui se tiendra à Téné, à partir de demain, vendredi et jusqu’à dimanche. Le jury composé de huit professionnels (éleveurs, bouchers et classificateurs) s’est retrouvé, à 9 h 30, dans les locaux de l’abattoir de l’Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique pour juger les carcasses en lice.

« Pour ce concours, il y a deux catégories : les gros bovins et les veaux. Il y a également douze carcasses de porc, mais ces dernières ont déjà été jugées, mardi, à Nouméa », indique le directeur de l’Ocef de Bourail. Vingt-six carcasses (quinze de gros bovins et onze de veaux) ont été présentées aux membres du jury.

La conformation musculaire, la masse graisseuse, le persillé au niveau de la coupe de l’entrecôte, l’âge de l’animal ont été les critères de sélection pour désigner les plus belles pièces. « Pour ce faire, les membres du jury disposent d’une fiche, avec les numéros des carcasses et le poids déjà affiché pour chacune d’entre elles. Ils doivent noter de 0 à 12 pour la conformation, et de 1 à 12 pour l’engraissement. Une note de 1 à 10 sera attribuée également à chaque carcasse selon l’appréciation générale du juge. Cette appréciation générale pourra intégrer des critères complémentaires comme le grain de la viande, la pigmentation, la couleur de la graisse et l’importance du squelette », détaille Mathieu Ottogali, en charge de l’organisation de ce concours.

Leur jugement achevé, le jury s’est réuni à huis clos pour établir le classement. Les carcasses primées transportées par camion frigorifique vont être présentées dans des vitrines prévues à cet effet, dès demain, vendredi, à la foire, lors de la journée des professionnels. « Les vitrines sont à zéro degré et sont contrôlées régulièrement par nos techniciens qui seront sur le champ de foire. Toutes les règles d’hygiène sont respectées de A à Z », tient à préciser Nicolas Thomas. Les résultats seront divulgués également à ce moment-là. « Pendant plusieurs années, ce sont des éleveurs de la zone de Boulouparis qui ont été primés. On verra bien si pour ce nouveau cru, cette tendance change », lâche Stéphanie Dambrun, conseillère en communication de l’Ocef.