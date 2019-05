Les Américains ont de nouveau débarqué

BOURAIL. Pour commémorer la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945, le comité d’initiatives et d’animation de Bourail (CIAB) a organisé hier, au centre du village, une manifestation intitulée « Au bon vieux temps des forces alliées sur Bourail et ses alentours ». Exposition de matériel de la Seconde Guerre mondiale, photos et documents anciens, balades en jeep, témoignage des seniors, danses etc., ont rythmé la journée des Bouraillais.