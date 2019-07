Les secrets de Bourail se découvrent en bus

Sud. Bourail bus excursion a organisé dernièrement une excursion historique sur la commune. Douze personnes ont participé à cette sortie touristique baptisée « les secrets de Bourail ». Embarquées à bord d’un bus, elles ont donc pu découvrir différents sites historiques de la commune. « Cette excursion a été une invitation à voyager sur la région de Bourail à partir de 1867 à nos jours », indique Noëlle Robert-Traëger, instigatrice de cette visite. C’est Olivier Houdan, historien passionné par le passé de Bourail, qui a animé cette excursion. Il a fait découvrir divers points d’arrêt sélectionnés par les organisateurs, qui mettent en valeur le patrimoine historique de la région en faisant revivre certains bâtiments protégés au titre de monuments historiques de la province Sud, tels que le Foyer Néméara ou encore l’ancienne usine sucrière de Bacouya.

Légende kanak

La visite s’est achevée par la belle légende kanak de Bourail sur les hauteurs du magnifique point de vue des trois plus belles plages de Bourail. « Cette année, le marché de femmes de Bourail et le musée sont partenaires du circuit afin de pouvoir permettre aux gens de repartir avec un souvenir de la région et le témoignage du passé de Bourail, confie l’organisatrice. Mais que ceux et celles qui ont raté ce premier rendez-vous se rassurent, d’autres dates ont d’ores et déjà été arrêtées pour les prochaines éditions “secrets de Bourail??. » Cette initiative a ravi les participants. Notamment Patrick Robelin, le maire de la commune.

