Karine Yanaï à la tête des ressources humaines de la mairie de Bourail

Karine Yanaï, née Bonnard, est depuis fin 2022, la directrice administrative en charge de la gestion des ressources humaines à la mairie de Bourail. Originaire de Sarraméa, habitante de Farino, elle a effectué tout son parcours scolaire en Nouvelle-Calédonie. Son baccalauréat secrétariat, qu'elle a préparé au lycée Lapérouse, en poche, elle a intégré l'enseignement en tant qu'institutrice, pendant un an, avant de s'essayer à plusieurs emplois.

"Pour le challenge"

"Après mon année dans l'enseignement, j'ai occupé un poste de secrétaire dans le transport maritime, puis, en vingt ans, j'ai été successivement conseillère à l'emploi pour l'agence pour l'emploi, responsable d'une équipe de conseillers de l'intérieur (de Brousse NDLR) car j'étais basée à La Foa. J'ai également été chef du service de l'emploi et des formations à la direction de l'économie, de la formation et de l'emploi de la province Sud ", cite-t-elle.

En 2019, nouveau tournant. Karine Yanaï décide de quitter la province Sud et devient coordinatrice du contrat intercommunal de sécurité et de la prévention de la délinquance, pour les communes de Sarraméa, Farino, Moindou et La Foa, où elle était basée. Elle est donc désormais en charge des 80 agents de la mairie de Bourail. Elle n'a jamais exercé de telles fonctions mais cela ne lui fait pas peur, bien au contraire. Elle a postulé "pour le challenge". "La Foa, Farino, Sarraméa et Moindou, c'est mon bassin maternel et paternel, dans lequel j'ai découvert le métier de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Un travail passionnant, surtout pour quatre communes avec quatre exécutifs distincts et trois tendances politiques différentes. Mais, à la veille de mes 50 ans, j'avais envie de me challenger, de rejoindre une plus grosse commune qui est au cœur de la province Sud et qui doit briller", indique la directrice des ressources humaines.

Mission : réorganiser les services

"Pendant vingt ans, je me suis occupée du volet recrutement, gestion de carrière, perspective, etc. Là, j'entre dans les ressources humaines pures et dures avec la réglementation qui doit s'appliquer en fonction de l'agent, de son profil et de ce qu'il a envie d'engager dans sa carrière. C'est passionnant. " Autre défi à relever : gérer toute la réorganisation des services lancée par Patrick Robelin, le maire. "Ce qui est passionnant aussi, c'est que l'on a des agents expérimentés qui ont mis certaines pratiques en place et avec lesquels on va travailler pour participer à ce que la commune sera dans un an ou deux. C'est intéressant et motivant", précise-t-elle.

Autre changement : à la Foa, tout le monde la connaissait. Ce qui n'est pas forcément le cas à Bourail. "Là, il y a tout à faire ", lâche-t-elle. Même si son arrivée à la mairie n'a pas été facile, Karine Yanaï a su se faire une place. Dès sa prise de fonction, elle s'est placée à l'écoute des agents, assure-t-elle. " La communication est la clé de tout. Aujourd'hui, tout se passe bien pour moi."