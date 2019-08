Une crèche pour les bambins

Ingrid Salaun est une jeune maman de cinq enfants, qui aime les tout petits. A tel point qu’elle a voulu en faire son métier. Début mai, elle a ouvert une nouvelle crèche à Bellevue : « My little Ginger Gwen ». Un nom qui vient de sa dernière fille. « L’idée de créer cette crèche m’est venue en 2009. J’étais chez moi à Nessadiou et j’ai eu un besoin de travailler », explique-t-elle. « J’avais mon premier fils et j’ai dû me déplacer sur Poé pour m’occuper d’un enfant. Puis de fil en aiguille, j’ai eu mon deuxième enfant et c’est là que j’ai décidé de prendre une patente pour pouvoir garder les enfants à mon domicile, plutôt que de laisser les miens pour aller en garder d’autres. »

Nombreuses activités

Cette structure peut accueillir dix-huit enfants (neuf marcheurs et neuf non marcheurs), âgé de 3 mois à 3 ans. « La crèche est bien située, car il y a les écoles privées juste en bas, le public de l’autre côté. C’est un lieu plutôt stratégique avec un petit parc à côté où je peux promener les enfants », explique Ingrid Salaun.

« On est dans la communication bienveillante et on a été formé par la Dpass. C’est vraiment la bienveillance avec les enfants par le jeu. »

Pour le bon fonctionnement de sa structure, Ingrid Salaun peut compter sur l’aide de deux jeunes femmes. « Ce métier est vraiment une passion pour moi », souligne-t-elle.

Cette crèche propose diverses activités aussi bien pour les petits que pour les plus grands. Bébé signes, chant, communication, reconnaissance des animaux, son et nom, sont quelques-unes des possibilités inscrites durant la journée du nourrisson. Pour la prématernelle, un programme est aussi instauré. Les enfants qui marchent déjà ont des activités plus pédagogiques, telles que l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. La crèche possède également un espace de jeux sécurisé dans lequel les enfants peuvent s’amuser. Ingrid Salaun sort également les enfants à l’extérieur, « on va ramasser les haricots dans le potager qui est à Nessadiou ».