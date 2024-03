Le marché municipal de La Foa, "nouveau lieu de rencontre" de la Brousse

"On se sent bien", glisse entre deux éclats de rire avec des exposantes, Sylvette. Boire un café, déguster une viennoiserie, acheter son pain ou faire ses courses, tout prétexte est bon pour cette habitante du village qui a surtout trouvé dans le nouveau marché municipal de La Foa, un "nouveau lieu de rencontre". "Ce que j’aime c’est que les produits sont locaux, mais je viens aussi pour discuter avec les gens qui sont super sympas. À chaque fois, on plaisante bien. On espère que cette infrastructure dynamisera encore plus notre village."

"Des clients de toute la Brousse"

Ce qui est déjà le cas, selon Carine Taradé, qui vend ses fruits et légumes, du jeudi au samedi, depuis l’ouverture. Et ne regrette pas d’avoir loué l’une des quarante stalles proposées sous les halles du marché.

"Il y a beaucoup de passage en particulier les vendredis et les samedis. On a nos habitués mais aussi beaucoup de clients venus de toute la Brousse qui s’arrêtent pendant leur trajet, témoigne, tout sourire, cette habitante du lieu-dit Thya. On avait déjà une piscine, un cinéma et maintenant un véritable marché où on se rencontre. La Foa devient un vrai petit village vivant et convivial."





Même son de cloche chez Tom Delaporte, cogérant de la boulangerie Feuilleté d’or, jusque-là dédiée à la livraison, qui vient d’ouvrir sa première boutique sous les halles. "L’endroit est super, cela attire beaucoup de monde, et c’est un très bon démarrage pour ma part, cela manquait dans la commune", glisse ce jeune lafoyen, "très fier" de son marché.

Bientôt des animations tout au long de l’année ?

Plantes, poissons, fruits et légumes, pain, café… Le choix est large, en particulier le week-end. Pour autant, la ville ne manque pas d’idée pour dynamiser encore plus cette structure, en proposant notamment plusieurs animations, dont un vide-greniers chaque premier samedi du mois.

"Nous construisons notre budget actuellement et nous prévoyons une enveloppe qui permettra d’y organiser des événements ponctuels tout au long de l’année, notamment lors de dates phares comme la fête des mères, Noël, etc. Nous envisageons également de pouvoir louer le site en soirée ou les autres jours de la semaine également", annonce la maire Florence Rolland, pour qui "au-delà de la dynamique économique" que doit susciter ce nouvel espace, ce marché est avant tout "à l’image de la commune" : "un lieu où on vit bien les uns avec les autres et où on se retrouve avec des gens venus de tout le pays, y compris parmi les exposants."