Emmanuel Macron confirme la construction d’un nouveau lycée agricole à La Foa

L’information avait été déjà donnée à demi-mot par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, lors de son déplacement à Pocquereux, la semaine dernière, et elle n’attendait plus qu’une annonce on ne peut plus officielle au plus haut niveau de l’État. C’est désormais chose faite.

Depuis l’Élysée, le président de la République Emmanuel Macron a confirmé la création d’un nouveau lycée agricole en province Sud dans la commune de La Foa "conformément aux engagements que j’avais pris". Un projet qui s’inscrit "dans un effort de formation pour densifier le réseau de l’enseignement agricole", a précisé le président de la République, qui a réuni les élus et représentants ultramarins du secteur, à l’Élysée, en marge du salon de l’agriculture de Paris.

Actuellement, les deux seuls lycées agricoles du pays se situent en province Nord, à Pouembout et à Houaïlou. Ce projet est ainsi salué par le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche car "cet éloignement est un frein pour bon nombre de jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ces études", estime Jean-Christophe Niautou, pour qui le choix de la commune de La Foa est "stratégique car elle se situe au cœur de la zone agricole entre Boulouparis et Bourail."

"Pas de concurrence avec le lycée de Pouembout"

Cet établissement devrait être construit dans le secteur du village, à côté du collège existant. "Il a fallu se battre pour que ce projet se situe chez nous, on est donc hyper heureux, se réjouit la maire Florence Rolland. Implanter ce lycée dans notre commune permet de rayonner dans un bassin de population de près de 10 000 habitants en donnant l’occasion à nos jeunes de se former tout en restant chez eux".

Quant aux interrogations que peut susciter cette annonce, la première magistrate juge bon de préciser : "Nous ne rentrerons pas en concurrence avec le lycée Michel-Rocard de Pouembout. Il s’agit plutôt de proposer des formations différentes et complémentaires afin de mieux couvrir les besoins dans le pays."

La maire tient par ailleurs à préciser que La Foa dispose "d’équipements publics de qualité" (centre aquatique, salle omnisports, centre socioculturel, cinéma, établissements scolaires…) qui permettront d’offrir "un support d’activité et un soutien" pour les élèves et les personnels qui résideront dans la commune.

Installer de jeunes exploitants dans la commune

"Ces différents atouts, conjugués aux parcelles identifiées pour le futur lycée agricole (verger, élevage, maraîchage) permettent d’envisager un parcours complet, jusqu’à l’installation sur la commune des jeunes exploitants, tout en restant au fait des dernières innovations en matière d’agriculture pour toutes les personnes souhaitant se lancer dans cette filière, avec un objectif à terme d’autonomie alimentaire sur les cultures locales, assure Florence Rolland, pour qui cet établissement incarne un "véritable outil de développement de notre commune".