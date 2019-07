La Déchronologie s’est installée au centre socioculturel

La Foa. Mardi soir a eu lieu le vernissage de l’exposition de So ! Déchronologie, qui se tient depuis lundi et jusqu’à demain au centre socioculturel.

Après six expositions à Nouméa, cette artiste qui habite dans la région expose pour la toute première fois à La Foa quarante-quatre toiles en peinture acrylique ou en encre de chine. So ! se dévoile dans cette rétrospective à travers trois grands thèmes : la nature, les motifs et la transmission.

« La technique est la même : application de couleur et tracé noir. C’est du figuratif, de l’abstrait en général », explique l’artiste. « Pour mes titres, j’aime bien les mots un peu compliqués. C’est un vrai brainstorming, puis il faut choisir. »

Après Déchronologie, une exposition est prévue en septembre avec Kuby au chevalet d’art à Nouméa et une autre à Tokyo en novembre, toujours sur le thème des mitochondries.