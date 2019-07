Le Nautile d’argent remis aux élèves de l’internat provincial

«Une adolescente se moque d’élèves handicapés. Son copain arrive, lui présente son frère, un des handicapés. Une dispute éclate à ce sujet qui met fin à leur idylle. Elle appelle alors son cousin pour venir la chercher. Ce dernier a bu et ne met pas sa ceinture, ils ont un accident, ce dernier meurt et elle devient paraplégique, de l’autre côté du miroir… »

Pour ce court-métrage intitulé De l’autre côté du miroir, ciblant la thématique de la prévention à la sécurité routière et celle du handicap, l’internat provincial s’est vu décerner le Nautile d’argent au concours BNC jeunes Talents au Festival du cinéma de La Foa.

C’est Sergio Kaouda, adjoint d’éducation, en partenariat avec M. Pedulla, et soutenu par Isabelle DIEM (conseillère principale d’éducation) et la direction de l’internat, qui a porté ce projet. Pour cela, il a souhaité réunir des élèves des six dortoirs de l’internat provincial, qui accueille des enfants du CM2 à la classe de CAP.

De court-métrage à outil éducatif

Une vingtaine d’élèves ont participé durant deux mois à l’élaboration du scénario et à sa concrétisation. Soit par l’écriture des dialogues, la prise de son, le maquillage ou encore l’éclairage. Soit en étant acteurs, à l’image de Clara et Lucas, les deux personnages principaux. L’équipe éducative (éducateurs/éducatrices, cuisinier, ou agent d’entretien) était également présente avec Lucie, Stéphane, Wilfried, Tony en tant qu’acteurs ou encore Louis-Philippe en tant que voix off en Hamea et xârâcùù. Des partenaires extérieurs comme les pompiers du SIVM Sud étaient également de la partie. Ou encore Tom Niavia, qui a joué son propre rôle, celui du frère handicapé.

Mercredi, un repas partage a été organisé. L’institution a souhaité réunir tous les internes et les partenaires afin de leur remettre symboliquement ce beau trophée. A cette occasion Tom, et les pompiers avaient fait le déplacement.

C’est le second court-métrage présenté au festival de La Foa. Celui de l’an dernier, Le mauvais sort, abordait, lui, le thème de la violence scolaire. Même s’il n’a pas été récompensé, il a une seconde vie. Il sert aujourd’hui d’outil d’accompagnement éducatif dans les établissements scolaires.