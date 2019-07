Les joueurs U16 de la Section Paloise en visite dans la région

Sud. La Foa Tourisme, en partenariat avec le CREC Rugby, a fait découvrir lundi la région aux joueurs U16 de la Section Paloise (vainqueurs du tournoi Griffin’s à Nouméa) et à leur président Bernard Pontneau. Les futures stars du ballon ovale ont pu découvrir le village de La Foa, le fort Téremba ou encore le point de vue de Farino. Des chants pyrénéens et béarnais ont même résonné à la tribu de Oui Poin et à l’internat de La Foa. Les internes de l’ALP et de 6e ont pu les rencontrer et avoir des échanges avec eux.

Photo Isabelle Diem