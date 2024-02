La Foa : le centre aquatique fermé après la découverte d’une bactérie dans les douches

Semaine écourtée, au centre aquatique Le Grand bleu de La Foa. Mardi 27 février, la direction a annoncé la fermeture de la piscine jusqu’à nouvel ordre. Cette décision fait suite à un contrôle mené par la Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass).

Les échantillons prélevés dans les douches du centre aquatique municipal ont révélé la présence de Legionella pneumophila, une bactérie responsable de la légionellose, une infection respiratoire caractérisée par des symptômes de pneumonie, d’états grippaux et de fièvre. Sept cas de légionellose ont été détectés en Nouvelle-Calédonie en 2022.

17 piscines passées au crible

"Des prélèvements supplémentaires seront réalisés pour déterminer l’origine de la contamination et mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires en vue d’un retour à la normale", indique le gouvernement dans un communiqué.

Le contrôle d’hygiène du centre aquatique La Foa fait partie d’une plus vaste opération actuellement dirigée par la Dass dans 17 piscines (municipales, de crèches et médicales) du territoire. "L’objectif principal de cette étude est d’identifier d’éventuels points critiques et de proposer des ajustements pour renforcer les pratiques d’hygiène dans ces établissements."