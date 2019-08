Une nouvelle séance avant les vacances

LA FOA. Mardi, à quelques jours des vacances scolaires, des élèves ont bénéficié d'une séance de cinéma dans le cadre du dispositif Collège au cinéma.

Dans la salle obscure, Jean-Pierre Lafay, le directeur du centre socioculturel, a présenté la séance réservée aux élèves des classes de sixième et de cinquième des collèges privé et public de Thio et de La Foa, qui ont assisté à la projection du film Billy Elliot.

Ce dispositif, proposé par la province Sud, est mené en partenariat avec le vice-rectorat, les cinémas de La Foa et de Bourail, en Brousse, et du Cinécity, à Nouméa, la mission aux affaires culturelles du haut-commissariat et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Il permet aux élèves de découvrir des œuvres différentes lors de trois projections prévues dans l’année. Le film indien Siddharth a été projeté un autre jour aux collégiens de quatrième et de troisième.