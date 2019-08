Les enfants de l’école Odile-Forest ont découvert l’univers des pompiers

Moindou. Dix-sept enfants d’une classe à deux niveaux (grande section et CP) de l’école Odile-Forest ont visité, vendredi, la caserne de pompiers de La Foa. Cette visite a été programmée pour permettre aux petits de compléter un sujet sur la prévention routière. Le caporal Réau les a guidés tout au long de leur visite. Pour la circonstance, quatre ateliers ont été mis en place. Le premier a porté sur l’utilisation de la lance à incendie. Sur le deuxième atelier, les écoliers ont pu visiter le camion utilisé pour lutter contre les incendies. La découverte du véhicule de secours routier (VSR) et de son matériel a donné lieu à un troisième atelier. Enfin, les enfants ont fait plus ample connaissance avec le standard téléphonique et les messages d’alertes. A l’issue de cette visite, un diplôme a été remis aux enfants.Photos N.B.