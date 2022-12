Sarraméa : un Noël entre les gouttes

Vendredi soir, 67 enfants ont participé au Noël de Sarraméa organisé par la commune. Plus d'une centaine de personnes ont fait le déplacement au stade entre 17 et 19 heures. Les enfants ont pu se faire maquiller par Coralie et Claire. Le père Noël est arrivé sur site à l'arrière d'un quad en distribuant des bonbons. Après la traditionnelle photo avec le père Noël et la distribution des cadeaux, les enfants et les plus grands ont pu déguster une bûchette, des fruits frais et des boissons.