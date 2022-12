Un talus s'est affaissé, la route à horaires est coupée

D'ordinaire, il est déjà difficile de circuler sur la route à horaires, ou RP10, reliant Canala à Thio via le col de Petchécara. Non bitumée par endroits, souvent humide, mieux vaut disposer d'un véhicule haut et tout terrain.

Désormais, il est totalement impossible de la franchir, un talus s'étant affaissé après les récentes intempéries.

La province Sud, qui explique mettre "tout en œuvre pour rétablir la circulation au plus tôt", est régulièrement confrontée à des problèmes sur cet axe peu fréquenté. Après le cyclone Cook de 2017, un talus s'était déjà effondré sur la route, réduisant la voie. Des travaux avaient eu lieu en 2019.