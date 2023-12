Le retour des liaisons avec Melbourne "répond à un enjeu majeur pour Aircalin et pour la Nouvelle-Calédonie"

Avec plus de 30 000 passagers transportés par an, dont 7 000 touristes australiens à destination du Caillou avant la pandémie, la ligne Melbourne-Nouméa répond à un "un enjeu majeur tant pour la compagnie que pour la Nouvelle Calédonie", glisse Georges Selefen, le directeur général d’Aircalin, qui a rouvert sa ligne avec la capitale du Victoria, vendredi matin.

Avec jusqu’à trois rotations par semaine, cette ligne permettra ainsi aux Calédoniens de renouer avec Melbourne, notamment à l’approche des vacances scolaires. Mais elle doit surtout permettre à la compagnie de monter en puissance et de retrouver "son niveau de sièges" d’avant Covid. Alors que les flux annuels représentent respectivement près de 40 000 voyageurs avec Sydney et 50 000 avec Brisbane, le rétablissement de Melbourne doit être l’occasion de dépasser allègrement la barre des 100 000 voyageurs transportés par an rien qu’avec l’Australie.

Un levier important pour actionner davantage de liens entre le Caillou et l’île continent, avec un objectif affiché : renforcer le développement de la Nouvelle-Calédonie. C’est pourquoi à l’issue du vol inaugural de vendredi, une grande réunion de travail a été organisée entre de nombreux acteurs du monde économique (dont les chambres consulaires) des deux pays. "Nous travaillons depuis plusieurs mois avec différents acteurs de l’État du Victoria et de la ville de Melbourne, poursuit Georges Selefen, afin que cette ouverture puisse être une vraie réussite. Cest la raison pour laquelle nous avons initié l’organisation de ce rendez-vous afin que les synergies, les partenariats et les potentiels de développement économique puissent se faire."





Au premier rang de ces invités : les acteurs du tourisme, ravis de cette réouverture de ligne, qui pourrait doper davantage encore la filière sur le Caillou. "C’était hyperimportant et c’est une grande opportunité qui marque un véritable retour à la normale", analyse Julie Laronde, directrice de Nouvelle-Calédonie tourisme (NCT), qui rappelle qu’avant la pandémie, la rotation avec Melbourne drainait près du tiers des voyageurs australiens.

Un rétablissement de ligne plus que bienvenu alors que le Caillou n’a jamais autant accueilli d’Australiens. "De janvier à octobre 2023, leur fréquentation est en hausse de 14 % par rapport à la même période en 2019, qui était déjà une année un record. Et ces chiffres ont été atteints avant même la reprise des vols avec Melbourne. Ces trois nouvelles liaisons hebdomadaires ne pourront que faire progresser davantage encore le marché australien."

"Il faut remettre la Nouvelle-Calédonie à l’esprit du grand public"

D’autant plus qu’avec près de 5 millions d’habitants, la capitale du Victoria représente le deuxième "vivier" de voyageurs potentiels, derrière Sydney. Mais encore faut-il leur (re) donner envie de venir sur le Caillou. "L’avantage, contrairement à Singapour lorsqu’on a ouvert la ligne, c’est que sur cette rotation de Melbourne, qui a été en service de juin 2014 à mars 2020, on ne part pas de rien. Dès cette époque, on avait déjà matraqué, mené des campagnes de communication, éduqué les tour-opérateurs, etc. Mais il faut rééduquer quand même et remettre à l’esprit la Nouvelle-Calédonie auprès du grand public, explique la directrice de NCT. Depuis le mois d’août, on a donc déployé un plan d’action ambitieux avec Aircalin axé autour de campagnes de notoriété (dont " Get closer to what you love"), de tarifs attractifs, de mise en place de grands panneaux dans Melbourne, de sujets à la radio, à la télé, etc."





Autant de moyens qui pourraient permettre à NCT d’atteindre ses objectifs pour l’année prochaine : augmenter de 25 % encore le nombre de touristes australiens en visite en Nouvelle-Calédonie. "Tous marchés confondus, on a déjà récupéré 97 % des flux touristiques perdus après 2019, annonce Julie Laronde. Cette tendance est clairement boostée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et dans une moindre mesure par la France. Parmi nos axes stratégiques de l’an prochain, on souhaite donc vraiment conforter les marchés de proximité comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande. On s’est fixés comme objectif global d’améliorer de 10 % la fréquentation touristique en 2024."