Carsud appelle à des "solutions rapides et énergiques" pour assurer la sécurité des chauffeurs de bus

Alors qu’un conducteur du réseau Karuïa a été agressé, vendredi soir à Tindu lors d’un guet-apens, le second transporteur public de l’agglomération exprime sa solidarité avec les salariés de Karuïa et demande que les usagers, les acteurs du transport et la justice agissent pour garantir la sécurité sur le réseau.