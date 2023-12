La province Sud va accorder une aide aux frais de transport pour les étudiants

Il sera bientôt beaucoup moins coûteux d’envoyer un enfant étudier en dehors du territoire pour un certain nombre de familles calédoniennes. Réunis en assemblée jeudi 21 décembre, les élus provinciaux ont voté en faveur d’une aide aux frais de transport à destination des étudiants résidant durablement en province Sud. Ces derniers devront toutefois réunir plusieurs conditions : être non-boursiers, avoir moins de 27 ans et poursuivre leurs études dans l’Hexagone, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.

L’aide accordée prendra la forme d’un coupon de réduction à présenter à un organisme de voyage agréé par la province. Son montant variera en fonction des destinations : 35 000 francs pour un aller simple et 50 000 francs pour un aller-retour en Australie et en Nouvelle-Zélande ; 120 000 francs pour un aller simple et 200 000 francs pour un aller-retour dans un pays membre de l’Union européenne, au Canada ou aux États-Unis.

Gommer les disparités

Une mesure justifiée, selon la province, par "la hausse significative des prix des billets d’avion, notamment depuis la crise sanitaire et leurs fortes variations saisonnières" qui "crée une pression accrue sur les étudiants et leurs familles excluant, pour certains, le choix d’études en dehors du territoire". Le nouveau dispositif doit en effet "gommer la disparité dans l’accès aux opportunités d’enseignement supérieur". Car si les enfants boursiers bénéficient déjà d’aides de la province Sud et de l’État, ces dernières "ne profitent pas aux étudiants appartenant aux classes moyennes".

Actuellement, parmi les 1 190 étudiants ressortissants de la province Sud, 110 "primo-partants" ne bénéficient d’aucune prise en charge de leur frais de transport pour rejoindre leurs villes d’études. Ils sont également 610 en cours de cursus (de la deuxième à la cinquième année) à ne pas bénéficier d’aides. Le texte voté jeudi leur assurera désormais une prise en charge. Le coût pour la collectivité est estimé à 149 millions de francs.

Par ailleurs, il sera possible de profiter d’un billet aller-retour pris en charge par la province Sud entre deux années d’études à la condition d’effectuer, sur le territoire, un stage ou une activité rémunérée d’au moins deux semaines ou soixante heures de bénévolat. De quoi établir des liens avec le tissu économique local et ainsi encourager le retour des étudiants en Nouvelle-Calédonie, pense la province Sud.