Aircalin lance une "contribution environnementale" à l’achat des billets

À l’image de nombreuses compagnies aériennes dans le monde, Aircalin emboîte le pas et offre la possibilité de souscrire à un service de "contribution environnementale" lors de l’achat de billets d’avion. Ces éco-participations sont non obligatoires et se paient donc sur la base du volontariat.

Les sommes ainsi versées par les clients seront doublées par Aircalin (dans la limite de 5 millions de francs par an) et intégralement reversées à l’association locale naturAction NC.

Le service " contribution environnementale " s’applique uniquement aux vols opérés par Aircalin. Il est non remboursable, non modifiable et disponible lors de la réservation en ligne, ou jusqu’à 3 heures avant le départ en accédant au module " Ma réservation " sur le site internet de la compagnie.

Cette contribution est comprise entre 500 et 4 500 francs en fonction du vol et de la classe choisie par les passagers.





Dans le cadre de sa "démarche de développement durable", la compagnie rappelle qu’avec le renouvellement de sa flotte, la consommation de carburant et les émissions carbone d’Aircalin sont réduites de l’ordre de 15 à 20 % par siège. Son objectif affiché pour 2030 : réduire de 25 % des émissions par rapport à 2019 grâce au développement du carburant durable aviation " Sustainable Aviation Fuel " (SAF). Ce Saf permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 80 % par rapport au carburant aviation classique.