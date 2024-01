Aircalin : le programme des vols perturbé jusqu’à fin avril

Depuis le 25 janvier, Aircalin procède à de nombreuses annulations et reprogrammations de vols pour les prochaines semaines. Liées à des "contraintes opérationnelles", notamment dans la maintenance d’un des A330neo, ces modifications concernent les vols en direction de Port-Vila, Auckland, Singapour et Tokyo. "Tous les passagers concernés ont d’ores et déjà été reprogrammés sur d’autres dates et informés par courriel, à l’initiative d’Aircalin ou par l’intermédiaire de leur agence de voyages. Des solutions adaptées à leurs besoins leur seront proposées si les reports de vols effectués ne leur convenaient pas", indique la compagnie dans un communiqué. Les reprogrammations concernent les voyages prévus entre le 23 février et 22 avril.

Cette nouvelle perturbation intervient juste après l’incident technique de ce week-end, qui a provoqué une modification des horaires sur les vols entre Tokyo et Nouméa. La modification du programme des vols jusqu’en avril n’est toutefois pas liée à cet aléa, tient à souligner Aircalin.