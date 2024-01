Avec les nouveaux cars Raï, "les trajets vont sembler plus courts"

Émilienne Kateko partage sa vie entre la tribu de Goyeta, à Ponérihouen, et Nouméa où elle descend régulièrement, en particulier pendant les vacances. Comme de nombreux Calédoniens qui n’ont pas de voiture, le car est devenu une habitude. Elle emprunte le réseau du Raï "plusieurs fois par mois".

Quand elle a appris le renouvellement de la flotte, prévu à partir de la rentrée prochaine, et la présentation des nouveaux véhicules ce mardi matin, à la gare routière de Nouméa, elle n’a pas résisté à visiter et passer au crible l’intérieur de ces nouveaux modèles. Verdict à la sortie ?

"Tout va bien ! C’est confortable, on peut décaler les sièges sur le côté pour s’éloigner de son voisin, on peut charger nos téléphones, etc. On sera plus à l’aise. On sentira moins les secousses et les trajets vont nous sembler plus courts, s’enthousiasme cette mère de famille, pour qui le renouvellement des cars arrive à point nommé. Dans les anciens bus, la clim coule sur nous, les sièges sont abîmés, dégradés et il y a moins de place. Il était temps !"

"Des cars arrivés en bout de course"

Un constat que partage le SMTI (Syndicat mixte de transport interurbain) qui a donc commandé quarante nouveaux véhicules pour venir moderniser et renforcer la flotte actuelle. "Nos cars roulent depuis dix ans et sont en bout de course, affichant entre 700 000 et 800 000 km au compteur, glisse Marc Zeisel, membre du comité syndical du SMTI. Nous avions beaucoup de pannes et, logiquement, nos frais d’entretien ont explosé. D’où la nécessité de les remplacer, sans même parler du gain de confort de ces nouveaux véhicules pour les passagers."





Sièges réglables vers l’arrière et sur les côtés, places équipées de prises USB permettant la recharge et l’utilisation d’appareils mobiles, filtres UV sur les fenêtres… Toutes ces nouveautés sont censées rendre plus agréables les longs trajets des usagers.

Pas de toilettes à bord

Pour autant, certains visiteurs pointent quelques "manquements", à commencer par l’absence de cabine de toilettes au fond des cars. "Ce serait bien pour les urgences car il faut généralement attendre au moins deux heures avant de pouvoir descendre. Ça peut être difficile quand on a des enfants ou pour des personnes âgées, souligne Marianne, dont une partie de la famille vit entre Koné et Pouébo, qui n’est visiblement pas "transportée" par ces nouveaux cars. C’est vrai que c’est plus spacieux, mais il n’y a même pas de repose-tête sur les sièges. C’est dommage car les trajets vers le Nord sont très longs. Disons que c’est bien, mais sans plus."

Risque de dégradations

De son côté, Marianne, qui utilise le Raï chaque semaine entre Païta et Canala est bien plus emballée, bien qu’elle se demande si cet enthousiasme perdurera.





"Ça a l’air vraiment plus confortable. J’aime les couleurs, cette odeur de neuf quand on rentre, mais dans les cars, il y a beaucoup de dégradations. J’espère que les gens respecteront ces nouveaux cars et qu’ils pourront rester en l’état longtemps. Mais j’en doute…"

Un renouvellement progressif à partir de la rentrée

Au total, le SMTI a commandé quarante nouveaux véhicules fabriqués en Chine, dont 26 cars de 53 places et de 14 cars de 40 places. Les derniers modèles devraient être livrés sur le Caillou le 27 janvier. Cette nouvelle flotte viendra progressivement remplacer les véhicules les plus vieillissants, à partir du mois de février. Le SMTI doit ainsi sélectionner quels seront les cars du réseau actuel encore en état de rouler plusieurs années et quels sont ceux à remplacer au plus vite. L’objectif est ainsi de disposer de davantage de véhicules et mieux répondre à la demande en renforçant le trafic et le nombre de lignes sur son réseau, saturé en période de pointe. Quel impact sur l’environnement ? Si cette nouvelle flotte roule toujours au gazole, le SMTI assure que ces modèles sont dotés de moteurs "plus performants et plus respectueux de l’environnement". "Le passage à la norme Euro6 améliore les émissions de particules fines, assure Marc Zeisel, qui justifie ce choix. Actuellement, il n’y a pas de technologies qui permet de rouler en électrique ou en hybride sur de si longues distances. Du moins à des prix raisonnables." En vue de ce renouvellement, le SMTI a signé en août 2022 un prêt d’un montant d’1,3 milliard de francs, cofinancés par la BNC (à hauteur de 54 %) et l’Agence française pour le développement (46 %). Cet emprunt, garanti pour moitié par le gouvernement, devra être remboursé par le SMTI sur une période de neuf ans. Dans le détail, 1,1 milliard de francs seront consacrés au renouvellement de la flotte.