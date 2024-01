De Nouméa à Poindimié, où voir les nouveaux bus du Raï ?

Ils ont tous été réceptionnés. Quarante nouveaux cars, fabriqués en Chine, doivent être mis en service sur les routes du pays, dès le mois prochain, afin de "renforcer" la flotte actuelle du Raï, composée de 41 véhicules. Au total, 26 bus de 53 places et de 14 bus de 40 places ont ainsi été commandés.

Ces cars seront présentés à la population, ce mardi, dans quatre communes de la Grande-Terre. Rendez-vous est donné à partir de 10 heures à Nouméa (sur le parking de l’ancien CHT), à Koné (face aux anciens bureaux d’Enercal), à Poindimié (en face de la mairie) et à 14 heures, à Bourail (à la gare routière).

Mieux répondre à la demande en période de pointe

Cette future flotte viendra remplacer les véhicules les plus vieillissants. Le SMTI (Syndicat mixte de transport interurbain) doit ainsi sélectionner quels seront les cars du réseau actuel encore en état de rouler plusieurs années et quels sont ceux à remplacer au plus vite.

L’objectif pour le syndicat est ainsi de disposer de davantage de véhicules et mieux répondre à la demande en renforçant le trafic et le nombre de lignes sur son réseau, saturé en période de pointe.

Plus d’un milliard de francs d’investissement

Le SMTI a signé en août dernier un prêt d’un montant d’1,3 milliard de francs, cofinancés par la BNC (à hauteur de 54 %) et l’Agence française pour le développement (46 %). Cet emprunt, garanti pour moitié par le gouvernement, devra être remboursé par le SMTI sur une période de neuf ans. Dans le détail, 1,1 milliard de francs seront consacrés au renouvellement de la flotte.