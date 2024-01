De nouveaux vols directs entre La Tontouta et l’île des Pins

Les compagnies aériennes Aircalin et Air Calédonie proposeront conjointement, du 1er au 15 mars, cinq rotations exceptionnelles entre l’Île des Pins et l’aéroport de La Tontouta. Les visiteurs pourront ainsi rejoindre directement Kunié à bord d’ATR, en connexion directe de leur vol international, sans passer par la capitale.

"Cette opération contribue au développement stratégique du réseau d’Aircalin. Elle lui permet de renforcer son offre sur les marchés internationaux grâce au "code share" prévu sur ces vols, consolidant ainsi son rôle au sein de la région Pacifique, indique la compagnie, qui "réaffirme ainsi son engagement à développer le tourisme et à positionner la Nouvelle-Calédonie comme une destination aérienne attractive et plus accessible."

Davantage de vols directs à l’avenir ?

Ces vols directs, qui ciblent également la clientèle calédonienne, sont l’occasion pour les habitants de Brousse et de Païta de partir sur l’île la plus proche du paradis, avec un accès plus direct et rapide. "Cette liaison directe évite de rejoindre Nouméa, facilitant la logistique préalable au voyage. Ces vols spéciaux représentent un enjeu important pour le développement futur d’Air Calédonie, précise la compagnie, qui "entend ainsi tester de nouvelles opportunités et prendre ses marques sur l’aéroport international, en vue de proposer des rotations régulières et pérennes."

Pas une première

Pour rappel, en novembre 2022, un premier vol direct La Tontouta-Kunié avait été organisé pour un charter en partance de Sydney, à la demande d’entrepreneurs australiens venus dans le cadre d’un séminaire au Méridien de l’île des Pins.