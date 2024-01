Future ligne Nouméa-Paris : "L’objectif principal est de pouvoir détendre la grille tarifaire"

Vous venez d’annoncer l’ambition pour Aircalin de relier Nouméa à Paris, dès 2026, sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Quelles sont les avancées sur ce dossier ?

Depuis ma prise de fonction, en juin, nous avons travaillé avec l’ensemble de l’équipe de la direction générale pour identifier les évolutions en termes de développement de la compagnie. Une feuille de route a ainsi été présentée au Conseil d’administration, le 5 décembre, à l’intérieur de laquelle figurent quelques actions et axes de développement majeurs, comme cette liaison Nouméa-Paris en propre.

Nous travaillons sur le sujet depuis plusieurs mois et aujourd’hui, nous avons quelques certitudes sur la possibilité d’ouvrir cette ligne, dès 2026. Nous avons également quelques certitudes sur la possibilité d’ajuster la flotte puisqu’avec nos A330 néo actuels, nous ne pouvons pas le faire. Il faudra donc réajuster nos avions long-courriers pour pouvoir aller jusqu’à Paris et c’est en ce sens, qu’aujourd’hui, nous travaillons avec Airbus et d’autres avionneurs pour disposer de d’offres qui puissent nous permettre de le faire.

Quels sont les modèles existants qui pourraient assurer cette ligne ?

Chez Boeing, il s’agit plutôt du 787 et sur Airbus, on est plutôt sur l’A350. Ce sont ces types d’avion qui nous permettraient d’aller jusqu’à Paris avec une étape intermédiaire.

Cela impliquerait-il l’achat d’au moins un nouvel appareil pour élargir la flotte actuelle d’Aircalin ?

Je vous le dirai très prochainement.

D’autres, hubs (aéroports d’escale) que Singapour et Tokyo sont-ils envisageables sur cette ligne ?

Oui. Des études sont en cours. Plusieurs scénarios sont envisageables. C’est vrai que Singapour semble être une étape qui présente le plus d’attractivité mais il y a également le scénario Bangkok qui, pour nous, est une étape qui nous avantage dans le sens où on pourrait gagner 1 heure à 1h30 de vol sur ce trajet. Tokyo, pour le moment n’est pas envisageable puisque la route sibérienne est toujours fermée. Nous préférons donc plutôt nous baser sur l’Asie du Sud-Est.





Comment ces rotations entièrement réalisées par Aircalin cohabiteront-elles avec les liaisons d’Air France, dont certaines resteront opérationnelles ?

Aircalin envisage une première ouverture en 2026 avec un nouvel appareil qui assurerait aux alentours de deux fréquences hebdomadaires. Les discussions sont bien évidemment en cours avec Air France et nous essayons de trouver un compromis sur la destination qui sera le moins impactant pour nos deux compagnies.

Air France ne doit pas voir d’un bon œil cette annonce…

Non, pour le moment, il n’y a pas de signaux négatifs en ce sens, nous sommes plutôt dans la coopération et la collaboration avec Air France, qui est un partenaire historique qui travaille avec nous depuis plus de 20 ans et nous avons eu envie de les considérer et les respecter sur ce trajet.

Est-ce que l’ouverture de cette ligne pourrait permettre de faire évoluer les tarifs en vigueur actuellement pour se rendre à Paris ?

L’objectif principal de cette ouverture de ligne est de pouvoir détendre la grille tarifaire puisqu’aujourd’hui les tarifs pratiqués sont indépendants de notre volonté. De notre côté, on ne maîtrise que 40 % du tarif en s’arrêtant en Asie. Le reste est assumé par les autres compagnies.