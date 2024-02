Météo : le Betico annule son voyage vers les Loyauté ce mardi

Pas de rotation du Betico vers Lifou et Maré ce mardi 13 février. La compagnie Sudîles a pris la décision d’annuler son voyage "par mesure de sécurité et en raison des prévisions météorologiques annoncées". En cause notamment : une mer très agitée, avec des vagues de 3 mètres.

Les voyageurs concernés ont été informés par SMS ou par mail et doivent désormais indiquer à la compagnie, dans un délai de 7 jours soit au plus tard jusqu’au mardi 20 février, son souhait de modifier ou d’annuler son billet. Passé cette date, le titre de voyage sera considéré comme perdu. Sudîles dit regretter "cette situation indépendante de sa volonté et s’excuse auprès de ses passagers, de la gêne occasionnée".