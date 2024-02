Transport aérien : une commission pour "faciliter la communication" avec les collectifs d’usagers

Réunis en séance hebdomadaire, ce mercredi 7 février, les membres du gouvernement ont acté la création d’un nouvel organe : la commission consultative pour la desserte intérieure maritime et aérienne de la Nouvelle-Calédonie. Un "espace de concertation" privilégié composé de 20 membres qui réunira, au moins tous les six mois, les autorités coutumières, les institutions (gouvernement et mairies) et des représentants des collectifs d’usagers d’Ouvéa, de Maré, de Lifou et de l’île des Pins.

Éviter un nouveau conflit

Cette instance a pour objectif de "faciliter la communication" entre ces différents acteurs et d’éviter qu’un conflit comme celui qui a éclaté en septembre 2023 se reproduise. Il y a cinq mois, des collectifs d’usagers avaient bloqué les aérodromes de Lifou, de Maré et de l’île des Pins, réclamant plusieurs mesures dont l’augmentation du poids autorisé pour les bagages ou encore l’instauration d’un tarif unique à 15 000 francs pour les îliens.

Les blocages avaient été levés le 6 octobre, après des négociations avec le gouvernement. La compagnie Air Calédonie avait estimé à plus de 100 millions de francs de chiffre d’affaires les pertes liées à ce conflit.