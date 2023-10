[Mise à jour] Bus caillassé à Saint-Louis : la ligne M4 ne passera plus devant Saint-Louis jeudi et vendredi soir

[Mise à jour : 16h] Tanéo indique que la ligne M4 sera modifiée en soirée pour les deux prochains jours, en raison du caillassage survenu mercredi 4 octobre sur le RP1, le long de la tribu de Saint-Louis, au Mont-Dore. Ce jeudi 5 octobre et vendredi 6 octobre, les bus au départ de Moselle (17h45 et 18 heures) censés se rendre jusqu'à Plum s'arrêteront au lycée du Mont-Dore, à Saint-Michel. Les usagers devront trouver une autre solution pour se rendre dans le sud de la commune. "Nous condamnons fermement cette nouvelle agression et souhaitons un bon rétablissement aux passagers blessés, victimes de cette violence gratuite", écrit Tanéo sur sa page Facebook.

Le post sur la page Facebook de Tanéo est aussi court qu’éloquent : "En raison d’un caillassage intervenu ce soir (mercredi NDLR), au niveau de St-Louis, et ayant entraîné des blessés, les derniers services de la ligne M4 sont supprimés ce jour."

Deux blessés évacués au Médipôle

Selon nos confrères de NC La 1ère, une passagère aurait reçu un éclat de verre à l’œil. Au total, deux personnes ont été transportées au Médipôle et deux blessés, plus légers, sont rentrés chez eux.

Les faits sont intervenus sur la RP1, au niveau de la tribu de Saint-Louis, contre un bus qui assure de la ligne M4, qui assure la liaison entre Plum et la gare routière de La Moselle.

Ces phénomènes de caillassage interviennent régulièrement contre les bus, les chauffeurs et les usagers. À de nombreuses reprises, le personnel a déjà exprimé son ras-le-bol face à ces agressions.