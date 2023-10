L’OPT proposera uniquement des offres de fibre optique à partir de 2026

Il ne sera bientôt plus possible de souscrire à une offre ADSL dans une agence OPT. Réunie en conseil d’administration mercredi 4 octobre, la direction de l’établissement a en effet décidé d’accélérer la transition du territoire vers la fibre optique, enclenchée en 2015, en proposant un plan d’arrêt des services sur cuivre dans les prochaines années.

L’arrête commercial de l’ADSL a été fixé au 31 décembre 2025 et l’arrêt complet des services support au 31 décembre 2027. Un moyen de contraindre les clients encore réticents à passer sur une offre de fibre optique. "On remarque un essoufflement du nombre de raccordements ces derniers temps", fait remarquer Olivier Amat, directeur des télécommunications.

50 000 clients fibrés

La transition vers la fibre optique représente un enjeu majeur pour l’OPT, qui a déjà investi près de 10 milliards dans ce nouveau réseau en huit ans. Outre le besoin grandissant en bande passante des Calédoniens, le déploiement de la fibre doit permettre de se débarrasser d’un réseau cuivré obsolète et très coûteux en maintenance.

"On l’a vu avec les trois années de Niña, il est très sensible aux conditions climatiques, on doit souvent intervenir", poursuit Olivier Amat. Tant que la couverture en fibre optique ne sera pas complète, l’OPT devra continuer de l’entretenir. Fin octobre, le 50 000e client fibré sera célébré, ce qui représente "75 % de couverture", souligne Yoann Lecourieux, président de l’Office. La migration totale vers la fibre est attendue au mieux en 2025.

Nouvelle offre mobile pour les touristes

Autre nouveauté de l’OPT, la "Tourism card" va évoluer au 1er janvier 2024. Cette offre de téléphonie et d’internet mobile destinée aux touristes a été repensée pour "s’adapter aux nouveaux besoins et usages télécoms de ce segment de client". "On s’est aperçu que les touristes appelaient peu mais, par contre, avaient besoin de davantage de données", détaille Olivier Amat.

L’offre passera ainsi de 5 Go à 25 Go, valable trois mois, pour un tarif de 5 000 francs. Le crédit d’appel est fixé à 2 000 francs et pourra être rechargé avec une carte Liberté. À noter que, passé le délai de trois mois, l’offre est désactivée et ne peut être rechargée.

L’augmentation de l’affranchissement suspendue

En augmentation continue depuis 2020, le prix du timbre sera gelé au 1er novembre 2023 pour un an minimum. Un plan d’augmentation de l’affranchissement avait pourtant été voté en novembre 2022 par le conseil d’administration, mais le "contexte économique" difficile et la "hausse continue du coût de la vie" a poussé l’OPT à y mettre fin.

"C’est aussi une façon de contribuer à l’amélioration de la situation économique calédonienne", signale Isabelle Blanc-Mathey, directrice du domaine postal.